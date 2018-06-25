مقتل 8 من داعش في اشتباك مع قوات الانتفاضة بشرق أفغانستان

قتل ما لا يقل عن ثمانية من مسلحيّ تنظيم "داعش" الإرهابي واثنين من أفراد قوات الانتفاضة المحلية الأفغانية؛ جراء اندلاع اشتباكات في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.



وذكر المكتب الصحفي لحكومة إقليم ننجرهار -في بيان، اليوم الاثنين، ونقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن الاشتباك وقع عقب اقتحام قوات الانتفاضة المحلية مخابئ لداعش في الإقليم.



وأضاف البيان أن شخصين أصيبا فيما تم القبض على ثلاثة أشخاص آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية؛ بما في ذلك مسلحو "داعش" على الاشتباك حتى الآن.

