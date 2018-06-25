محمد إيهاب: ذهبية البحر المتوسط لم تأت من فراغ.. وطوكيو الهدف الأكبر

أبدى محمد إيهاب لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، سعادته الغامرة بعد التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في منافسات وزن 77 وذهبية النتر أيضا.



وأكد محمد إيهاب أن تتويجه بالميداليتين الذهبيتين لم يأت من فراغ، مؤكدا أنه استعد بشكل قوى للغاية قبل انطلاق البطولة من أجل تحقيق الميدالية الذهبية، خاصة وأن بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط تعد واحدة من أقوى المسابقات على مستوى العالم نتيجة مشاركة العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية القوية.



وقال إيهاب إن تحقيق الميدالية الذهبية لبطولة دورة ألعاب البحر المتوسط يعد خطوة جيدة للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ميدالية أولمبية خلال منافسات بطولة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والمقرر إقامتها بطوكيو 2020.