ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علاوي: خطابات شيخ الأزهر الحيادية تلقى ترحيبا من جميع العراقيين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:41 م
شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل نائب رئيس العراق
محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتور إياد علاوي، نائب رئيس جمهورية العراق، خلال زيارته للقاهرة.

أعرب الإمام الأكبر عن ترحيبه بنائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر والعراق يرتبطان بعلاقات ووشائج تاريخية، ويمثلان محور التاريخ والثقافة العربية، مضيفًا أن هذا الثقل الحضاري والتاريخي يجب أن يُستثمر لصالح الشعوب العربية.

وأكد دعم الأزهر الشريف الدائم لوحدة الشعب العراقي وترابه الوطني، ومساندته في مواجهة الإرهاب والتقسيم، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع أبناء العراق، داعيًا الشعب العراقي إلى التماسك والتلاحم للنهوض بالعراق واستعادة مكانته كدولة رائدة في العالم العربي والمنطقة.

كما أكد استعداد الأزهر الشريف لتقديم كل ما من شأنه أن يحقق الوحدة والاستقرار للشعب العراقي العزيز.

من جهته قال نائب الرئيس العراقي إن مواقف الإمام الأكبر تميزت بالحكمة والاتزان، وكان لها دور مهم في إفساد المؤامرات التي تعرض لها العالم العربي، والتي هدفت إلى تفتيته على أسس طائفية وعرقية، مضيفًا أن كلمات الإمام الأكبر وخطاباته تلقى ترحيبًا وقبولًا من جميع مكونات الشعب العراقي، لما تتصف به من حيادية واتزان وحرصٍ على وحدة العراق.

وأضاف الدكتور إياد علاوي أن جهود الإمام الأكبر العالمية فندت ادعاءات التنظيمات الإرهابية التي كانت ترتكب جرائمها باسم الدين الإسلامي، موضحًا أن هذه الجهود كان لها دور في مد جسور الحوار والتفاهم وإرساء السلام بين أتباع الديانات المختلفة.

ترشيحاتنا

خبيرة تحذر من البلاستيك اللاصق لحفظ الأطعمة : يسبب السرطان والعقم

موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة

واجى السنغالى يحقق رقما تاريخيا بمونديال روسيا.. فيديو

البولندي ليفاندوفيسكي يعلن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر فى كأس العالم 2018

في ذكرى ميلاده.. محرم فؤاد يضرب رقما قياسيا في عدد الزيجات

حفيد سليمان أغا السلحدار يدعو الأمريكيين لزيارة مصر

الأهلي يحتفل بذكرى انسحاب الزمالك من مباراة القمة

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة.. فيديو

التاريخ يرجح كفة مصر على حساب السعودية قبل مواجهة المونديال

أزمة تؤجل معسكر الزمالك فى ألمانيا

طرائف المونديال..مشروب مجاني مع كل سقطة لـ نيمار بالبرازيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

شاهد.. إضاءة شيراتون الدوحة بالعلم التركي بعد فوز أردوغان

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

بن أفليك يقترب من الارتباط رسميا بحبيبته ليندسي شيوكس

فيديو

شاهد.. طريقة عمل شطة الكشري الحارة
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون مع جامعة ليفربول.. فيديو
شاهد.. مشجعون إيرانيون يحاصرون فندق رونالدو لمنعه من النوم
الكنيسى:لن يضار أحد فى عملية التطوير المؤسسى لماسبيرو..فيديو
الكنيسي: الوطنية للإعلام تعمل على التطوير المؤسسي لماسبيرو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟