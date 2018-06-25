وفد اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية يزور تونس غدا



كما اعتمدت الجمعية العامة النظام الأساسي الجديد للاتحاد وأبقت على هيئات (المجلس التنفيذي، والجمعية العامة، واللجنة المالية، والإدارة) إلى جانب أنظمتها المالية والإدارية المعتمدة من المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الإعلام.



وكانت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) قد تأسست بموجب قرار صادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمدينة جدة في محرم 1392هـ ـ فبراير / مارس 1972م) تنفيذًا لقرار مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني بكراتشي الباكستانية.



ويعمل اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) في إطار منظمة التعاون الإسلامي ويكون بمثابة مظلة لوكالات الأنباء ومركز تدريب، يستحضر أهداف ومبادئ ميثاق المنظمة وللاتحاد شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة (جهاز دولي متخصص)، ومقره الرئيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



ويتكون الاتحاد من وكالات الأنباء الوطنية الرسمية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويسعى لتعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدريبية وتنمية التعاون وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن وبذل الجهود لتحقيق أقصى درجات التعاون بين الوكالات الأعضاء، وتسهيل تبادل الخبرات والتقارير والمعلومات والمضامين السمعية والبصرية بين الوكالات الأعضاء.



يصل وفد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) إلى تونس غدا الثلاثاء في زيارة تستغرق خمسة أيام ، استجابة لدعوة من وكالة تونس إفريقيا للأنباء.ويشمل برنامج الزيارة الالتقاء بالقيادات الإعلامية والصحفية التونسية والإطلاع على التطور الذي تشهده وكالة تونس أفريقيا للأنباء والمؤسسات الإعلامية والصحفية في الشقيقة تونس وتبادل الآراء والخبرات حول تعزيز سبل التعاون والنهوض بالعمل الإعلامي بين وكالات الأنباء في الدول الإسلامية.وتأتي هذه الزيارة تفعيلا للقرار الصادر عن الدورة الخامسة للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) والصادر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي الذي يوصي بالعمل على "تعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدرييبة وتنمية التعاون وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن وبذل الجهود لتحقيق أقصى درجات التعاون وتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والتقارير والمعلومات والمضامين السمعية والبصرية بين الوكالات وكذا تنظيم زيارة فرق إعلامية من وكالات الأنباء الأعضاء إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى لتعزيز التبادل الإخباري وتعميق العمل الإسلامي المشترك".وكانت الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية قد قررت في اجتماعها في 15 أكتوبر الماضي تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA)، واعتمدت الجمعية في دورتها الخامسة التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودي رئيس المجلس التنفيذي للوكالة الدكتور عواد بن صالح العواد بحضور الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ورئيس وكالة الأنباء السعودية رئيس الجمعية العامة عبدالله بن فهد الحسين ومدير عام الاتحاد عيسى خيره روبله، تحويل الوكالة إلى اتحاد يتكون من وكالات الأنباء الوطنية الرسمية للدول الأعضاء في المنظمة.