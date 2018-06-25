شاهد... جلسة سريعة بين كهربا وعبدالشافي مع لاعبي منتخب السعودية

شهد ملعب مواجهة مصر والسعودية، جلسة سريعة بين محمود عبدالمنعم كهربا ولاعبي منتخب السعودية قبل انطلاق المباراة بين مصر والسعودية في ختام دور مجموعات كأس العالم 2018.



وحرص محمود عبدالمنعم كهربا وزميله محمد عبدالشافي على الوقوف مع زملائهم في الدوري السعودي من منتخب السعودية وذلك قبل انطلاق المباراة المرتقبة.



وكان هيكتور كوبر قد اعلن عن تشكيل منتخب مصر على النحو التالي :

حراسة المرمى: عصام الحضرى.

خط الدفاع: محمد عبدالشافى وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.