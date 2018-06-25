ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 3 وإصابة 5 أشخاص في هجوم لمسلحين على طائرة إندونيسية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:39 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين؛ جراء هجوم على طائرة خفيفة تنقل قوات أمنية بمطار في مقاطعة بابوا.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل محمد عيدي -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن الطائرة كانت تقل قوات من بلدة وامينا إلى منطقة ندوجا لتوفير الأمن خلال الانتخابات الإقليمية المقررة بعد غد الأربعاء.

كما أشار المتحدث إلى أن القتلى الثلاثة مدنيين وأن قائد الطائرة من بين مصابي الهجوم الذي وقع بعد هبوط الطائرة بمطار كنيام بمنطقة ندوجا النائية.

ترشيحاتنا

بلومبيرج: السعودية تجني 90 مليار دولار بعد السماح للسيدات بقيادة السيارات

48% من قراء صدى البلد يتوقعون فوز مصر على السعودية

أزمة تؤجل معسكر الزمالك فى ألمانيا

سياسي إماراتي بعد فوز أردوغان: مبروك على تركيا 7 سنين عجاف

شاهد.. مشجعون إيرانيون يحاصرون فندق رونالدو لمنعه من النوم

الأهلي يحتفل بذكرى انسحاب الزمالك من مباراة القمة

المرور تنصح باستخدام الطريق الدائرى والواحات بدلا من المحور

في ذكرى ميلاده.. محرم فؤاد يضرب رقما قياسيا في عدد الزيجات

قمة عربية بين مصر والسعودية بمونديال روسيا اليوم

اتحاد الكرة يكشف أسباب اختيار معسكر جروزني فى كأس العالم

خبيرة تحذر من البلاستيك اللاصق لحفظ الأطعمة : يسبب السرطان والعقم

إعصار كين واشتعال الميركاتو يسيطران على الصحف الايطالية..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

شاهد.. إضاءة شيراتون الدوحة بالعلم التركي بعد فوز أردوغان

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

بن أفليك يقترب من الارتباط رسميا بحبيبته ليندسي شيوكس

فيديو

شاهد.. طريقة عمل شطة الكشري الحارة
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون مع جامعة ليفربول.. فيديو
شاهد.. مشجعون إيرانيون يحاصرون فندق رونالدو لمنعه من النوم
الكنيسى:لن يضار أحد فى عملية التطوير المؤسسى لماسبيرو..فيديو
الكنيسي: الوطنية للإعلام تعمل على التطوير المؤسسي لماسبيرو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟