مقتل 7 مسلحين وضابط شرطة في اشتباكات بجنوب أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الاثنين، أن ضابط شرطة وسبعة مسلحين من حركة طالبان قتلوا في حوادث عنف متفرقة وقعت في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.



وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إن مسلحين اقتحموا نقاط تفتيش في منطقة شاه والي كوت مساء أمس الأحد.



وأضاف المتحدث أن ضابط شرطة وسبعة مسلحين من طالبان قتلوا بينما أصيب ثلاثة رجال من الشرطة وخمسة مسلحين جراء الاشتباكات.



وأفاد تقرير، نقلته باجفاك، بأن ست سيدات أصبن بعدما أطلقت طالبان قذيفة هاون في منطقة أرجنداب في قندهار أمس الأحد.



ولم تعلق طالبان حتى الآن على ارتكاب أي من هذه الأفعال.