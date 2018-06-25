بث مباشر.. استعدادات مباراة السعودية ومصر في روسيا 2018

استعدت مدينة فولجوجراد الروسية الجنوبية للمباراة النهائية في كأس العالم بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي ستقام اليوم الاثنين على ملعب المدينة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



وعرضت وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية على موقعها الالكتروني بثا مباشرا لاستعدادات المدينة قبل المباراة النهائية لمنتخبي الفراعنة والاخضر في كأس العالم روسيا 2018.







ويصل مشجعو كرة القدم إلى ملعب فولجوجراد أرينا، حيث سيتنافس الفريقان العربيان ضد بعضهما البعض بعد إقصائهما من البطولة لخسارتهما أمام روسيا وأوروجواي.

