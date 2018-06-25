هالة فاخر: أتمنى وجود جزء ثالث من كلبش

أبدت النجمة هالة فاخر تمنيتها وجود جزء ثالث من مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزأين الأول والثاني.



وقالت "فاخر" في تصريحات لـ"صدى البلد": "الجمهور يطالب فريق العمل بوجود جزء ثالث من خلال السوشيال ميديا، فاتمني أن أشارك فيه خاصة أن العمل حقق نجاحا جماهيريا على المستويين الجمهور والنقاد.



مسلسل "كلبش 2" من بطولة النجم أمير كرارة وكلًا من روجينا، هالة فاخر، محمود البزاوي، هيثم زكي، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، محمد محمود عبد العزيز، أحمد حلاوة، صبحي خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، محسن منصور، سارة الشامي، عمرو الشناوي، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، عمرو وهبة، مصطفى درويش، بسنت شوقي، كلوديا، ميران عبد الوارث، وأحمد التهامي.