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منوعات

حظر زيارة مسجد ماليزي بسبب تصرف غير أخلاقي لسيدتين..فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:11 م
مسجد ماليزي
مسجد ماليزي
أماني إبراهيم
حظر مسجد ماليزي، الزيارة على السياح، بعد تصوير مقطع فيديو لزائرتين وهما يرتديان ملابس غير محتشمة ويرقصان أمام واجهة المسجد.

يعرض الفيديو الفتاتين وهما يرتديان ملابس قصيرة، ويرقصان خارج المسجد الرئيسي في مدينة كوتا، في ولاية بورنيو بماليزيا، وفقًا لـ"daily mail".

وأثار هذا المقطع غضب السكان في المنطقة، والمسلمين الذين شاهدوه، خاصة وأن المسجد يفتح أبوابه للزيارة بكل الطوائف، حيث يشتهر بالقبة الزرقاء والمآذن المزخرفة، ولكن بعد هذا الحادث اقتصر دخوله أو الاقتراب منه للمسلمين والمسلمات فقط، بالملابس الملائمة لدخوله.

انتقد رئيس مجلس الإدارة جمال صقران "السلوك غير المقبول من قبل السياح الأجانب" وأعلن وقفًا مؤقتًا لأي سائح يزور المسجد من أجل "الحفاظ على قدسية الإسلام".

وقالت وزيرة السياحة في الولاية كريستينا ليو لصحيفة "ذا ستار" إن الإجراءات القانونية لن تُتخذ ضد الزوج ، لأنهم على الأرجح غير مدركين لخطورة أعمالهم.

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