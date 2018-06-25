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بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:41 م
صدى البلد

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معلومات عن مشاهدة مصر والسعودية اليوم السعودية Vs مصر، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولجوجراد, المعلقين : عصام الشوالي (بي إن المفتوحة + بي إن ماكس 1) + سوار الذهب (بي إن 4K).







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