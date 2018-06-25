فيديو جراف .. يوميات نجوم الرياضة على تويتر



متعب: التاريخ بيسجل... شدوا حيلكو يا رجالة



جدو: محتاجين أول مكسب لنا فى كأس العالم محتاجين مكسب يخرجنا من المشاكل وحالة القرف اللى إحنا كلنا عايشينها



شوبير: بداية يوم فيها أخبار تفرح محمد إيهاب يحرز ذهبية الخطف ويحطم الرقم القياسي 162 كجم .. مبروك يا بطل



نور الشربيني: انجازاتنا في الألعاب الفردية بتبين قدرتنا على المنافسة وتحقيق نتائج كويسة في كل المستويات.. فخورة ومبسوطة



حسن المستكاوي: مبروك محمد ايهاب يحصل علي ذهبيتين.. شكرًا يا أبطال



أحمد مرتضي منصور: لما يكون عندك رئيس نادي مرتضى منصور رجع النادي للبطولات يبقى لا تقلق

ميدو: خسارة مصر أمام السعودية تجعل هذا الجيل أسوأ جيل وصل لكأس العالم والمكسب يجعله الجيل صاحب أول انتصار