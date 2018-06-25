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كأس العالم

فيديو جراف .. يوميات نجوم الرياضة على تويتر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:46 م
صدى البلد
ميدو: خسارة مصر أمام السعودية تجعل هذا الجيل أسوأ جيل وصل لكأس العالم والمكسب يجعله الجيل صاحب أول انتصار

متعب: التاريخ بيسجل... شدوا حيلكو يا رجالة

جدو: محتاجين أول مكسب لنا فى كأس العالم محتاجين مكسب يخرجنا من المشاكل وحالة القرف اللى إحنا كلنا عايشينها

شوبير: بداية يوم فيها أخبار تفرح محمد إيهاب يحرز ذهبية الخطف ويحطم الرقم القياسي 162 كجم .. مبروك يا بطل

نور الشربيني: انجازاتنا في الألعاب الفردية بتبين قدرتنا على المنافسة وتحقيق نتائج كويسة في كل المستويات.. فخورة ومبسوطة

حسن المستكاوي: مبروك محمد ايهاب يحصل علي ذهبيتين.. شكرًا يا أبطال

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ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟