ريهام عبد الغفور: عملي الجديد بائعة كبدة في سوق الجمعة



وأعربت عن تفاؤلها بأن يحقق الفيلم النجاح الجماهيري في ضوء توافر كافة عناصر النجاح له، إلى جانب المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل.

وعبرت ريهام عبدالغفور عن سعادتها بتكرار التعاون مع المخرج سمح عبدالعزيز بعد أن تعاونا سويا في مسلسل "رمضان كريم"، الذي شارك في سباق دراما رمضان قبل الماضي.



وبدأت ريهام عبد الغفور بالفعل الترويج للفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى شهر أغسطس المقبل، عبر نشر فيديوهات دعائية من العمل.



ويدخل الفيلم في عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، ويغوص في تفاصيل حياة التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن.



ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، ريهام عبد الغفور، نسرين أمين، صبري فواز، محمد لطفي، محمود حجازي، أحمد فتحي، محمد عز، قصة محمد الطحاوي، سيناريو وحوار أحمد عال سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.



تنتظر الفنانة ريهام عبدالغفور عرض أحدث أفلامها "سوق الجمعة" في دور السينما خلال شهر أغسطس المقبل، بعد أن تأجل عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.وقالت ريهام عبدالغفور، في تصريح ، إنها تجسد في الفيلم دور فتاة شعبية تعمل في "بيع الكبدة" على عربة متحركة، لرواد السوق، وهو دور جديد عليها لم تجسده من قبل.وأضافت ريهام عبدالغفور أن متشوقة للغاية لمعرفة رد فعل الجمهور على الفيلم بشكل عام ودورها على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن إيقاع الفيلم يتسم بالسرعة والإثارة على طريقة أعمال المخرج سامح عبدالعزيز.