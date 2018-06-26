القاهرة الجديدة: بدء تسليم قطع أراضي المقابر للحاجزين.. الأحد

صلاحيات أردوغان الجديدة تجعله "الرجل الأوحد".. رئيس أكبر سجن في العالم.. أصبح أقوى من دولة أتاتورك.. وبوتين يصف سلطاته بالعظيمة.. وهذا هو موعد رحيله عن الكرسي