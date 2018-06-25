ائتلاف نائب الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة ببرنامج وطني



وأشار إلى وقوفه مع كل التحالفات التي تصطف ضمن العنوان الوطني الشامل وتهدف إلى بناء الدولة العادلة وفق معيار القانون ومصلحة العراق.



وأكد على ضرورة احترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية، مضيفا " لا نقف مع أي إجراء يدخل البلاد في فراغ دستوري أو يعتمد على سياقات غير دستورية".

دعا ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقي ، اليوم الاثنين ، إلى تشكيل حكومة ذات "برنامج وطني" لخدمة الشعب العراقي.وقال الائتلاف - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي يواصل تدارس الوضع السياسي الراهن مع بقية القوى الوطنية ، بهدف حماية التجربة الديمقراطية في البلاد ، والتعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية تسعى لتقديم الخدمات، وتحافظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره.وطالب بإشراك جميع القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الأغلبية والفضاء الوطني من دون استثناء ، والمساهمة في بناء الدولة وتنميتها ، داعيًا إلى تشكيل حكومة ذات برنامج وطني تستجيب لاحتياجات أبناء الشعب العراقي.