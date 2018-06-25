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كأس العالم

إبراهيم فايق يكشف أسباب عدم احتفال محمد صلاح بهدفه في السعودية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:03 م
ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ياسمين تيسير
أعرب ابراهيم فايق الاعلامي و المحلل الرياضي عن تعجبه من عدم احتفال محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري عقب احرازه الهدف الاول بشباك المنتخب السعودي. 

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" متعرفش مفرحش بالجول عشان الماتش مش مهم ولا هو شايل كتير". 

يذكر ان المنتخب المصري يواجه المنتخب السعودي في اخر مباريات المنتخب بمونديال روسيا ٢٠١٨ و تمكن محمد صلاح من احراز الهدف الاول.

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