إبراهيم فايق يكشف أسباب عدم احتفال محمد صلاح بهدفه في السعودية
الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:03 م
ابراهيم فايق
أعرب ابراهيم فايق الاعلامي و المحلل الرياضي عن تعجبه من عدم احتفال محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري عقب احرازه الهدف الاول بشباك المنتخب السعودي.
وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" متعرفش مفرحش بالجول عشان الماتش مش مهم ولا هو شايل كتير".
يذكر ان المنتخب المصري يواجه المنتخب السعودي في اخر مباريات المنتخب بمونديال روسيا ٢٠١٨ و تمكن محمد صلاح من احراز الهدف الاول.