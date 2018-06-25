بحث التعاون بين البحرين والسعودية في مجال التعليم

بحث الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني، مع الدكتور إبراهيم البلوي سفير المملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مجالات التعاون بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين .



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الاثنين، أن النعيمي استقبل البلوي بمناسبة زيارته إلى المملكة للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي، كما أطلع الوزير الدكتور البلوي على المشروعات التطويرية التي تنفذها الوزارة في المجالات التربوية والتعليمية، كما بحث معه مجالات التعاون بين البحرين والمملكة العربية السعودية، في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.



