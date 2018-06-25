الصين تستخدم طيورا روبوتية جديدة للمراقبة

ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية أن الصين تستخدم طيورًا "روبوتية" لمراقبة الأشخاص في أنحاء البلاد.



وقالت مصادر للصحيفة : إن أكثر من 30 مؤسسة عسكرية وحكومية نشرت طائرات صغيرة بدون طيار وأجهزة ذات صلة على هيئة طيور في خمسة أقاليم صينية على الأقل في السنوات الأخيرة.



ولفتت الصحيفة إلى أن مدينة شين دجيانج أويجور الصينية التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في أقصى غرب الصين هي أكثر المناطق التي شهدت هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل مكثف.



وأسس سونج بيفنج، الأستاذ في كلية الفنون الهندسية بجامعة شيان الصينية، برنامج "طيور المراقبة".

ومن جهتها .. قالت أستاذة أكاديمية ضمن الفريق القائم على البرنامج الجديد : إن نطاق استخدام طيور المراقبة لايزال محدودا مقارنة بطائرات بدون طيار أخرى يتم استخدامها في الوقت الراهن.

وأكدت أن هذه التكنولوجيا لديها إمكانات جيدة للاستخدام على نطاق واسع في المستقبل، مضيفة أنها تملك مزايا فريدة تلبي الطلب على الطائرات بدون طيار في القطاعين المدني والعسكري.

وقال باحث آخر إن هذه الطيور الروبوتية تُصدر أصواتًا ضئيلة مما يؤدي إلى صعوبة اكتشافها كما أنها تبدو حقيقية حتى إن الطيور الحقيقية غالبًا ما تطير إلى جانبها.

وأكد أحد أعضاء الفريق البحثي أنه تم إجراء حوالي ألفي اختبار طيران قبل نشر الطيور الروبوتية ، لافتا إلى أنه رغم كون هذه التكنولوجيا في مراحلها الأولى من التطوير إلا أنه يمكن استخدامها في مجالات واسعة مثل حالات الطوارئ أو في حالات الكوارث وحماية البيئة والتخطيط العمراني وليس فقط في المجال العسكري أو الشرطي.

