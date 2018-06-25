سواريز يحتل الوصافة في قائمة هدافي أوروجواي في روسيا

حقق المهاجم لويس سواريز المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب أوروجواي في نهائيات كأس العالم ، وذلك بعد أن سجل هدفه الأول في مرمى منتخب روسيا.



وكان المهاجم الأوروجوياني السابق دييجو فورلان يحتفظ بالمركز الثاني برصيد ست أهداف ، قبل أن يسجل لويس سواريز هدفين في كأس العالم 2018 ، وبالتالي أصبح لديه 7 أهداف بالمجموع.



وأصبح لويس سواريز على بعد هدف واحد فقط من الرقم القياسي الذي يحتفظ به الأسطورة ميجيز برصيد ثماني أهداف في نهائيات كأس العالم خلال مشواره مع منتخب أوروجواي.



أكبر عدد من الأهداف مع منتخب أوروجواي في نهائيات كأس العالم:



8 ميجيز

7 لويس سواريز

6 دييجو فورلان



جدير بالذكر ان الاوروجواي تتصدر المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط حتي الان ويأتى في المركز الثاني منتخب روسيا برصيد 6 نقاط بينما يحتل المركز الثالث والرابع منتخب مصر والسعوديه علي الترتيب .