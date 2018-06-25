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أخبار العالم

مقتل الإرهابي عطية الشاعري آمر مجلس شورى درنة المنحل

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:01 م
صدى البلد
ا ش ا
نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم/ الاثنين/ عن صفحات تابعة لتنظم القاعدة الإرهابي والتابعة لما يسمى بمجلس شورى درنة المنحل، نعيها آمر المجلس الإرهابي عطية الشاعري.

وأضافت (وال) بأن عطية الشاعري كان قد ظهر إلى العلن لأول مرة في شهر مايو الماضي، عندما أعلن حل الشورى، وتحويل اسمه إلى "قوة حماية درنة" بعد أيام على إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لاستعادة درنة.

كما أضافت الوكالة أن الشاعري يعد أبرز شخصية يعلن عن مقتلها منذ بداية حرب درنة، بعد أن ألقت القوات المسلحة الليبية في وقت سابق القبض على المسؤول الأمني لمجلس شورى درنة، يحيى الأسطى عمر.
وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية في درنة معارك شرسة تمكنت خلالها من فرض سيطرتها على كامل المدينة وكان آخرها السيطرة على حي المغار وسط المدينة.

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