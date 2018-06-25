الفيفا عن الحضري: أكبر لاعب بالمونديال تصدى لضربة جزاء خرافية

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بـعصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي والمنتخب المصري، عقب تصديه لضربة الجزاء الأولى أمام السعودية على الرغم من كبر سنه وكونه أكبر لاعب بمونديال روسيا 2018.





ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاعب أثناء تصديه لضربة الجزاءا الاولى وعلق : "أكبر لاعب بمونديال روسيا 2018 يتصدي لضربة جزاء خرافية من لاعب السعودية".





ويذكر أن المنتخب المصري يواجه حاليًا المنتخب السعودي في آخر مباريات المنتخب بمونديال روسيا 2018 وأحرز محمد صلاح الهدف الاول للمنتخب المصري.