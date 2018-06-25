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كأس العالم

خالد بيومي: ربنا ينتقم منك يا كوبر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:03 م
خالد بيومي
خالد بيومي
ياسمين تيسير
وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رسالة نارية لـ هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري حيث أكد أنه في حال فوز المنتخب المصري سيكون السبب وجود محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، وعصام الحضري حارس مرمى المنتخب.

وكتب "بيومي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ربنا ينتقم منك يا كوبر حرام عليك حتي لو كسبت لانك عندك صلاح عظيم والحضري كبير".

ويذكر أن الشوط الاول بين المنتخب المصري والسعودي انتهي بالتعادل الايجابي 1-1 في آخر مباريات المنتخب بمونديال روسيا 2018.

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