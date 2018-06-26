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بعد انسحاب واشنطن من المجلس الأممى.. وداعا هيومن رايتس ووتش.. عبدالنعيم: يجب الفصل بين أمريكا ومنظماتها.. زيادة: الولايات المتحدة تستخدم ملف حقوق الإنسان لضرب الدول العربية سياسيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
أماني نوار
  •  عبد النعيم: يجب أن نفصل بين أمريكا وذراعها المدنى هيومن رايتس ووتش
  •  داليا زيادة: أمريكا تستخدم ملف حقوق الإنسان لضرب الدول العربية سياسيا

بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما قالت إنه "انحياز ضد إسرائيل أصبح موقف منظمة هيومن رايتس ووتش غير مفهوم خاصة بعد الانتقادات والافتراءات المتعلقة بالملف الحقوقي في الدول العربية وخاصة مصر.

فى هذا الصدد قال المستشار محمد عبد النعيم، مدير المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يجب أن نفصل بين أمريكا الرسميه وذراعها الغير حكومي او المدنى المتمثل في هيومان رايتس ووتش التى تعمل لخدمة أهداف استخباراتية.

وأكد أن واشنطن انسحبت من مجلس حقوق الإنسان متذرعة بأنه منحاز لفلسطين ويعادي إسرائيل وطالبت بإلغاء البند السابع الخاص بمناقشة أوضاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة من جدول المجلس وهذا الظاهر علنا.

أشار "عبد النعيم" إلى أنه يجب قراءة موقف الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان ليس ضمن الحاله الفلسطينيه فقط بل سياسه امريكا داخل الأمم المتحدة ، موضحا أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، لا يدل على قوة واشنطن، بل ضعفها.كما أن هذا الانسحاب يأتي متزامنا مع ما تقوم سلطات أمريكا هذه الأيام أمام عيون العالم المذهولة، بأخذ الأطفال من المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من البلاد في تصرف فيه اهانه لكل القيم الإنسانية وحقوق العائلات.

وأضاف "عبد النعيم" أن هيومان رايتس وتش تبقي السيف المسلط ليس فقط علي مصر بل على كل العرب حتي حلفاء أمريكا منهم فهي الوجه الآخر للسياسة الأمريكية القائمة علي الابتزاز ولن تغير الردود علي تلك المنظومة الاستخبارية شيء من أجندتها التي لا تستطيع تغييرها فهي مرتبطة بخطط حكومية أمريكية طويلة الأمد والحل الأمثل هو خلق البديل الوطني القوي لأن هيومان رايتس وتش لا ولن تمتلك المقوم الأخلاقي الذي تسدي فيه النصح وتوجه سهام الانتقاد من خلاله لمصر، فهي منظمة استخبارية وطُلب إليها استهداف الحكومة المصرية لإرباك عملها في التصدي للإرهاب وطنيا وعربيا وافريقيا حيث تري الإدارة الأمريكية في مصر يدًا خشنة ضد الارهاب وهذا يقوض خططها التي ترمي لزعزعة استقرار المنطقة عموما ومصر خصوصا باعتبارها الدولة الأكبر وما يحدث فيها ينسحب علي باقي الإقليم.

بينما قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن حقوق الإنسان بالنسبة لإدارة ترامب لا تتجاوز كونها عصا يضرب بها وقتما يحب ويلقيها جانبًا عندما لا تعجبه، رغم اتفاقنا معه طبعًا على وجود تحيزات غير مبررة وتوحي بوجود فساد داخل الأمم المتحدة.

وأضافت أن انسحاب أمريكا بكل ما لديها من نفوذ وإعلانها الدائم عن أنها تتعامل مع حقوق الإنسان كأولوية، قد أسقط كل ما لها من مصداقية في هذا الملف، وسيؤدي إلى ضعف كبير على مستوى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الفترة القادمة، وسيضرب بمصداقية المنظمات الأمريكية التي تستغل حقوق الإنسان كذريعة لضرب الدول سياسيًا مثل هيومان رايتس ووتش.

وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أن أمريكا تمارس هوايتها المفضلة في التنصل من التزاماتها الدولية بإنسحابها من الاتفاقيات والدولية والأجهزة الأممية مخالفة كافة بنود اتفاقيات جنيف والمجتمع المدني.

وأضاف "فوقي" أن هيومن رايتس وتش تغاضت عما فعلته الإدارة الأمريكية من تجاوزات في ملف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وانسحابها من الأجهزة الأممية أم أنها خائفة علي مصادر تمويلها وأجنداتها الخاصة.

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