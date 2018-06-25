السفير البريطاني: مصر تعد جيلا جديدا للتواجد عالميا

قال السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، إن "نجاح أي دولة يكون بالتعليم"، مشيرًا إلى أن "الثروة الحقيقية لمصر تكمن في التعليم".



وأضاف "كاسن"، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير التعليم العالي، والخاص بزيارة وفد الجامعات البريطانية للقاهرة، أن "مصر تعمل على إعداد جيل جديد قادر على تواجد مصر عالميًا من خلال التعليم"، مشيرًا إلى أن "الجانب البريطاني شريك قوي لمصر بكافة المجالات خاصة التعليم".



وأشار السفير البريطاني، إلى أن التعاون مع مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، سيفتح أفاقا كبيرة، مع وجود شهادات مزودجة بين الجانبين، ووجود فروع للجامعات البريطانية في مصر، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار الشراكة القوية بين مصر وبريطانيا، وتقديم الأفضل للشباب المصري.



وأوضح كاسن، أن 2000 طالب مصري يدرسون في إنجلترا، وكذلك 20 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعة البريطانية بمصر، مبينًا أن العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا تعد دافعًا قويًا لتحقيق الأفضل في المستقبل.