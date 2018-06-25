ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير البريطاني: مصر تعد جيلا جديدا للتواجد عالميا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:13 م
السفير البريطاني
السفير البريطاني
مجدى ابراهيم و مي شاهين
قال السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، إن "نجاح أي دولة يكون بالتعليم"، مشيرًا إلى أن "الثروة الحقيقية لمصر تكمن في التعليم".

وأضاف "كاسن"، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير التعليم العالي، والخاص بزيارة وفد الجامعات البريطانية للقاهرة، أن "مصر تعمل على إعداد جيل جديد قادر على تواجد مصر عالميًا من خلال التعليم"، مشيرًا إلى أن "الجانب البريطاني شريك قوي لمصر بكافة المجالات خاصة التعليم".

وأشار السفير البريطاني، إلى أن التعاون مع مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، سيفتح أفاقا كبيرة، مع وجود شهادات مزودجة بين الجانبين، ووجود فروع للجامعات البريطانية في مصر، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار الشراكة القوية بين مصر وبريطانيا، وتقديم الأفضل للشباب المصري.

وأوضح كاسن، أن 2000 طالب مصري يدرسون في إنجلترا، وكذلك 20 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعة البريطانية بمصر، مبينًا أن العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا تعد دافعًا قويًا لتحقيق الأفضل في المستقبل.

ترشيحاتنا

أزمة تؤجل معسكر الزمالك فى ألمانيا

صحيفة :رابيو يتمرد على سان جيرمان من أجل الانضمام لبرشلونة

بيتزى يعلن تشكيل السعودية لمواجهة مصر فى كأس العالم

الفيفا عن الحضري: أكبر لاعب بالمونديال تصدى لضربة جزاء خرافية

حارس منتخب الأوروجواي يحقق رقما مميزا أمام روسيا

لاكسالت يسجل الهدف الثاني لأوروجواي في روسيا.. فيديو وصور

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

موقع إسرائيلي: شركة يونانية تجهز مفأجاة لمصر وغزة

شقيق أمير قطر يستفز العرب الخاسرين في كأس العالم

شاهد.. النني يوجه رسالة مبشرة للمصريين قبل مباراة السعودية

كأس العالم 2018.. 3 أرقام تنتظر مصر في لقاء السعودية

اتحاد الكرة يكشف أسباب اختيار معسكر جروزني فى كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

شاهد.. إضاءة شيراتون الدوحة بالعلم التركي بعد فوز أردوغان

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

فيديو

شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018
إيمان الحصري: قلعة الأثاث بدمياط مهددة بالانهيار.. فيديو
لاكسالت يسجل الهدف الثاني لأوروجواي في روسيا.. فيديو وصور
محمد صلاح يتقدم لمصر بهدف في شباك السعودية .. فيديو
وزير الزراعة: عمال مشروع غرب المنيا واجهوا ظروفا صعبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟