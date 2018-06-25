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أخبار العالم

CNN: رغم الفوز بالانتخابات.. أردوغان فشل في إقناع نصف شعبه

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:05 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
شريف سيد
أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه على الرغم من نتائج الانتخابات الرئاسية التركية التي فاز بها رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة، إلا أن نصف الشعب التركي لم يصوت له حيث حصد نسبة 52% فقط في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الشبكة إن أصوات المعارضة داخل البرلمان ستستمر، حيث حصدت المعارضة عددا جيدا جدا من المقاعد في البرلمان، واستطاعت إفشال حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على الأغلبية في البرلمان.

كما أبرزت الاحتفالات في عدد من المدن الكردية بسبب حصول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على أكثر من 10%، الأمر الذي يجعل له مقاعد في البرلمان، ويعيق خطة أردوغان للقضاء على التواجد الكردي في البلاد.

وقد تحقق ذلك على الرغم من أن صلاح الدين ديميرتاس، مرشح الحزب، كان في السجن بتهم الإرهاب الوخيمة، ولم يمر يوم بدون شكل من أشكال الهجوم العنيف ضد حزب الشعوب الديمقراطي.

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