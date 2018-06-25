استطلاع: معظم البريطانيين يرغبون في سيطرة أكثر ذكاء على الحدود

كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد عن أن غالبية البريطانيين يرغبون في سيطرة أكثر ذكاء على الحدود على الحدود تتخلص من القيود الشاملة على المهاجرين التي استخدمتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية.



وأظهر الإستطلاع الحصري لصحيفة "الإندبندنت" دعما كبيرا لخطوة وزير الداخلية ساجد جاويد الأخيرة لرفع خبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية القادمين للبلاد من نظام الحد الأقصى لتأشيرات العمال المهرة.



ولكن دراسة مؤسسة "بي ام جي" كشفت أيضا عن استعداد قسم كبير من البريطانيين لقبول زيادة عدد جميع أنواع العمال المهرة

الذين يأتون أو حتى إلغاء نظام الحد الأقصى للعمال المهرة، والتي دافعت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي منذ أن كانت في وزارة الداخلية.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذي شاركوا في الإستطلاع يؤيدون خطوة لإلغاء هدف الحكومة بخفض الهجرة الصافية السنوية إلى أقل من 100 ألف شخص.

يأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي يضع فيه الوزراء خططا للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يشير أحد أعضاء مجلس الوزراء إلى أنه قد يكون فرصة للتخلي عن هدف تقليل عدد المهاجرين الى أقل من 100 ألف شخص.

وتعاونت صحيفة "الإندبندنت" مع مجموعة "أوبن بريتن" في حملة إلغاء هدف وضع حد للمهاجرين، والتي من شأنها أن تحل محل النهج غير الواضح لتخفيض الهجرة مع سياسة أكثر إيجابية.

كان الجدل الدائر حول نظام الهجرة في المملكة المتحدة قد عاد مرة أخرى ليتصدر جدول الأعمال الحكومي عندما أطلق وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الصحة جيريمي هنت حملة من أجل استثناء حصول الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية من نظام الحد الأقصى لتأشيرات الدخول للعمال المهرة.

وشارك في الإستطلاع 1500 شخص، حيث عبر 58% ممن شاركوا عن دعمهم لخطوة الوزيرين، بينما عارضها 22%، فيما قال خمس المشاركين إنهم لا يعلمون.

