ليفربول يتغنى بمحمد صلاح : أحرز 50 هدفا في 58 مباراة

أكد الحساب الرسمي لليفربول الانجليزي أن محمد صلاح نجم الفريق سجل منذ انضمامه للفريق 50 هدف في 58 مباراة مع المنتخب المصري والفريق.



ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ محمد صلاح و علق: " منذ أن انضم محمد صلاح إلى الريدز، سجل 50 هدفًا في 58 مباراة مع النادي والمنتخب. .. المعتاد من الملك المصري ".



يذكر ان الشوط الاول بين المنتخب المصري و نظيره السعودي انتهى بالتعادل الايجابي لكلا الفريقين 1-1 في اخر مباريات الفريقين بمونديال روسيا 2018.