محمد حماقي : محمد صلاح سوبرمان في عيون المصريين

تحدث النجم محمد حماقي عن محمد صلاح خلال لمؤتمر الصحفي الذي أقيم له قبل حفله بمهرجان موازيين وقال :" محمد صلاح نجم عالمي وفي نظر المصريين سوبرمان وبالتالي الحلم كان كبير والاعتماد عليه كان بشكل كالمل وهذا الأمر غير منطقي ، وبالتالي الخروج من كأس العالم كان أمر طبيعي لأننا نعتمد على شخص وليس فريق" .



محمد حماقى يستعد لإحياء الليلة الرابعة من ليالي مهرجان موازين في دورته ال١٧ المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، ويشارك حماقي في الحفل المطربة بوسى في ليلة مصرية خالصة.

