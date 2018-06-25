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فن

محمد حماقي : محمد صلاح سوبرمان في عيون المصريين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:15 م
صدى البلد
نورا نبيل
تحدث النجم محمد حماقي عن محمد صلاح خلال لمؤتمر الصحفي الذي أقيم له قبل حفله بمهرجان موازيين وقال :" محمد صلاح نجم عالمي وفي نظر المصريين سوبرمان وبالتالي الحلم كان كبير والاعتماد عليه كان بشكل كالمل وهذا الأمر غير منطقي ، وبالتالي الخروج من كأس العالم كان أمر طبيعي لأننا نعتمد على شخص وليس فريق" .

محمد حماقى يستعد لإحياء الليلة الرابعة من ليالي مهرجان موازين في دورته ال١٧ المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، ويشارك حماقي في الحفل المطربة بوسى في ليلة مصرية خالصة.

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