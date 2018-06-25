تعرف على 11 كلمة غفرت لسيدنا آدم ذنبه .. فيديو

قال الدكتور محمد العربي، العالم الأزهري، إن الله تعالى عاقب سيدنا آدم على ذنبه بنزوله إلى الأرض، لأكله من الشجرة بعد إغواء الشيطان له، فدعا سيدنا آدم الله تعالى كثيرًا للتوبة من هذا الذنب.





وأضاف «العربي»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» المُذاع على فضائية «المحور»، أن الله تعالى علّم آدم -عليه سلم-، كلمات ليتوب عليه، كما فى قوله تعالى: «فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»، منوهًا بأنه فى سورة الأعراف ورد ذكر هذه الكلمات فى قوله تعالى: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».



