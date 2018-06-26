جامعة الأزهر: إعلان نتائج الترمين بشكل منفصل العام المقبل

أكد مصدر بجامعة الأزهر أن مجلس الجامعة قرر إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من كل عام بدلًا من إعلان نتيجة الفصلين في نهاية العام.



وقال المصدر لـ«صدى البلد»، إن هذا القرار مصدق عليه من مجلس الجامعة منذ فترة حيث تم عرضه من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منوها إلى أنه مقرر أن يتم العمل به بدءا من العام المقبل.



وأشار إلى أن سبب اعتماد هذا القرار هو رغبة الطلاب في هذا بناءا على طلبهم كما انه يسهل عليهم كثيرا فالطالب المقصر يحاسب نفسه ويكثر من المذاكرة حتى يعوض في نهاية العام، كما انه يسهل عمليات التدقيق ورصد الدرجات من قبل الكليات.