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منوعات

معجزة..إنقاذ سائق شاحنة مسرعة أصابته سكتة دماغية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صدام، يظهر حافلة نقل عام بمدينة وينشو الصينية تعرض سائقها لسكتة دماغية بينما كان يقودها بسرعة عالية.

وبحسب "روسيا اليوم"، التقطت كاميرا المراقبة المثبتة داخل الحافلة لحظة إصابة السائق بالسكتة الدماغية، حيث سقط على الفور على المقعد المجاور، وظلت الحافلة تسير بسرعة كبيرة قبل أن ينتبه أحد الركاب لما يجري.

لحسن الحظ هرع الركاب بعد 10 ثوانى فقط من الأزمة وتمكنوا من إيقاف الحافلة بنجاح، ليفلت 30 راكب من الموت المحقق، بينما نقل السائق للمستشفي وتبين اصابته بسكتة دماغية، ولازال فى مرحلة الخطر حتى الآن.


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