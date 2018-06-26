علي جمعة يكشف عن 9 كلمات داوم الصالحون على الدعاء بها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أنهم داوموا على الدعاء بتسع كلمات.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من دعاء الصالحين: «اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا»، منوهًا بأن معناه عندهم بألًّا نفرح بالموجود ولا نحزن على المفقود، وأن ندرب أنفسنا ونربيها على قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» عندما نقد شيئًا ما.



وتابع: وكذلك أنه إذا ما امتحننا الله سبحانه وتعالى بالعطاء، وأفاض علينا من العطاء، حينئذ نشكر الله سبحانه وتعالى ولا نفرح فرحة تلهينا عن شكر الله، مشيرًا إلى أن الحسن البصري قال: «الخير الذي لا شر فيه، هو الشكر مع العافية، والصبر عند المحنة، فكم من منعم عليه غير شاكر، وكم مبتلى بمحنة وهو غير صابر».



وأضاف أن بعض الصالحين قال: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله عز وجل، في كشفها، فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج.

