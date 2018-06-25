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أخبار البلد

جون كاسن مداعبا الحضور: حتى لو المنتخب المصري بيلعب حاضرين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:42 م
صدى البلد
مجدى ابراهيم و مي شاهين
داعب جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، الحضور خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن حول زيارة الوفد البريطاني لمصر بشأن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية، عند حديثه، قائلا: مبسوط جدا بحضوركم حتى لو منتخب مصر بيلعب في كأس العالم في نفس توقيت المؤتمر الهام اليوم".

وأضاف كاسن، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحضور المصري الكبير، يعكس مدى اهتمام الشعب المصري، بالتعليم، مؤكدًا سر نجاح الأمم الـ 21 هو التعليم، مشددًا على أهمية التعليم، لافتا إلى أن أمل مصر هو التعليم.

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