خنزير بري يغافل الصيادين ويهرب منهم..فيديو

فاجأ خنزير بري مجموعة من الصيادين وغالفهم في مؤخرة سيارة تابعة لهم، بعدما اعتقدوا أنه سينام طويلا تحت تأثير المخدر، خلال رحلة صيد في لاتفيا.



وبحسب "روسيا اليوم"، أظهر مقطع الفيديو صدمة الصيادين عند استيقاظ الخنزير الهائج، الذي حاول جاهدا الهرب والخروج من مؤخرة السيارة، وبعد مرور لحظات، اضطر الصيادون إلى فتح باب السيارة الخلفي، حيث قفز الخنزير سريعا ولاذ بالفرار إلى البراري.



لم يفقد الصيادون الأمل وحاولوا اصطياده من جديد، ولكنه لاذ بالفرار.



