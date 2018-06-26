ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

خنزير بري يغافل الصيادين ويهرب منهم..فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
وكالات
فاجأ خنزير بري مجموعة من الصيادين وغالفهم في مؤخرة سيارة تابعة لهم، بعدما اعتقدوا أنه سينام طويلا تحت تأثير المخدر، خلال رحلة صيد في لاتفيا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أظهر مقطع الفيديو صدمة الصيادين عند استيقاظ الخنزير الهائج، الذي حاول جاهدا الهرب والخروج من مؤخرة السيارة، وبعد مرور لحظات، اضطر الصيادون إلى فتح باب السيارة الخلفي، حيث قفز الخنزير سريعا ولاذ بالفرار إلى البراري.

لم يفقد الصيادون الأمل وحاولوا اصطياده من جديد، ولكنه لاذ بالفرار.

ترشيحاتنا

أرقام مرعبة للداهية الإسباني إيسكو بعد هدف اليوم بمرمى المغرب

عبد الرحيم محمد ليس الأولى .. شاهد أشهر حالات الوفاة على الهواء

رانيا يوسف تعلن طلاقها من رجل الأعمال طارق عزب

بعد كتابته للتاريخ.. عصام الحضري أكبر من 3 مدربين في المونديال

اعتقال الحارس الشخصي السابق لـ بن لادن في ألمانيا

الأحد 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

هيكتور كوبر بعد هزيمة الفراعنة: جزء من كرة القدم

أول رد من وزير الرياضة على هزيمة المنتخب المصري في المونديال

تشعرين بالنعاس المفرط طول اليوم إحذري هذا السبب

الصفقات الجديدة تنتظم فى تدريبات الزمالك

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

تفاصيل وفاة عبد الرحيم محمد متأثرا بهزيمة مصر أمام السعودية ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟