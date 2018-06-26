البحوث الإسلامية يكشف عن 7 أعمال أمرنا بها رسول الله

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بسبعة أعمال ينبغي أن يؤديها كل مسلم لأخيه، حيث أوصانا -صلى الله عليه وسلم- بها لشدة الحاجة إليها، وكثرة وقوع ذلك في الناس.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله تعالى عنهما-، قَالَ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنصْرِ الضعيفِ، وعوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ».



وأضاف أن المقصود بالحق في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «حق المسلم على المسلم» الحرمة؛ لأن هذا خلاف الظاهر، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لحق زيارة المريض فتشمل كل درجاته سواء كان المرض خفيفًا أو كان شديدًا، ولكن ذلك يتأكد معه الحق في الزيارة إذا كان المرض يقعده، والجمهور على أن عيادة المريض سنة، وليست بواجبة، وهذا الحديث فيه أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا.



وتابع: والمراد باتباع الجنائز، أي من مكانها الذي صُلي عليها به إلى أن تدفن، هذا هو الاتباع، وقد رغب الشارع في البقاء والمكث بعد الدفن أيضًا، والدعاء للميت وسؤال الثبات، منوهًا بأن «إبرار القسم» يعني إذا حلف وقال: والله لتفعلن، أو والله لا تذهب، والله لتأكلن من هذا الطعام، أو أقسم عليك أن تبقى هذه الليلة أو نحو ذلك أن تبر هذا الإنسان.



واستطرد: وأهل العلم يقولون: إن هذا على الندب من أجل أن تعطيه حقه وألا تستخف بقسمه، وهو يدل على احترام مشاعر هذا الإنسان إذا أجبته، وهو أيضًا أراد إكرامك، وأما الذي لا يلتفت للناس فهذا يدل على أنه يزدريهم غالبًا لاسيما هؤلاء الذين لا ينضبطون بأيمانهم، يحلف أحدهم بالحرام والطلاق وهذا لا يجوز.





