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7 فوائد صحية لصيد السمك

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:03 م
رياضة الصيد
رياضة الصيد
اسماء محمد
تعد رياضة الصيد من أكثر الهوايات المفيدة للصحة على المستويين النفسى والجسدى حيث ثبت علميا أن لها دورا كبيرا فى تحسين حياة الإنسان إلا أننا لانعلم الكثير عن هذه الرياضة وتأثيرها علينا.

إليك بعض الامتيازات التي يمكنك الاستمتاع بها من صيد الأسماك والتي ربما لم تكن تعرفها:

عرض موقع "healthybuilderz" أهم الفوائد الصحية والنفسية التى تحصل عليها عند ممارسة رياضة الصيد، هى:

يرفع مزاجك
الصيد يجعلك تتعرض أكثر إلى الشمس التى تعد من مصدر ممتاز لفيتامين (د) الذى يلعب دور كبير فى رفع المزاج، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الهواية وحدها أن تضع ابتسامة في وجهك خاصة إذا كنت تفعل ذلك مع أحبائك، لذلك إذا كنت تشعر بالضيق ولا تعرف السبب، فكر في قضاء بعض الوقت في الصيد.

يساعد على تقوية عظامك
إن فيتامين د الذي يمكنك الحصول عليه من الشمس يساعد أيضًا على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لأنه يساعد الجسم على امتصاص وكذلك استخدام الكالسيوم.

يقلل مستويات الإجهاد
الانخراط في الأنشطة الترفيهية يساعد على خفض مستويات هرمونات التوتر في الجسم فالصيد يأخذ عقلك بعيدًا عن كل مخاوفك ، ويتيح لك التركيز على النشاط المريح الذي تنخرط فيه.

يزيد قدرتك على الصبر
إن عالم اليوم سريع ، ويمكن أن يكون من السهل جدًا عليك تخطي تفاصيل مهمة جدًا والاستمتاع بالحياة إذا حاولت مواكبة ذلك طوال الوقت. هذا هو السبب في أن التحلي بالصبر أمر ضروري ، فهو يساعد في الحد من الإجهاد والإحباطات التي لا داعي لها. إذا كنت ترغب في تحسين صبرك ، يمكنك محاولة صيد السمك كهواية.

يخفض ضغط الدم
صدق أو لا تصدق ، يمكن اعتبار الصيد كشكل من أشكال التمرين ومثل معظم أشكال التمارين الأخرى ، يمكن أن يساعد ذلك في خفض ضغط الدم. لذا ، إذا أخبرك طبيبك بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم ، ففكر في الصيد على أساس منتظم.

يحرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها
على الرغم من أنه قد يبدو كما لو أن صيد الأسماك هو عبارة عن رحلة ترفيهية سهلة للغاية ، إلا أنه في الواقع يسمح لك بحرق سعرات حرارية إضافية. المشي إلى بقعة الصيد المرغوبة ، إغراء الخطاف ، صب خطك وتراكمه في سمكة تستخدم جميع السعرات الحرارية. شريطة أن لا تصطدم بيرة وشطائر أثناء صيدك ، يمكن أن يساعد الصيد في التخلص من الوزن الزائد.

يتيح لك أكل شيء صحي
واحدة من أفضل المكافآت لصيد السمك هو الحصول على الاستمتاع بالأسماك الطازجة. نعرف جميعًا مدى جودة الأسماك في الصحة - فهي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تكون رائعة للقلب والدماغ والمفاصل. الأسماك أيضا تزود الجسم بالبروتين ، ولديها نسبة أقل بكثير من الدهون المشبعة والكوليسترول مقارنة باللحم البقري ولحم الخنزير والدجاج.

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