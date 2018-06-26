لحظة انهيار سقف شاحنة فى حفل تخرج..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة إنهيار سقف شاحنة كانت مزدحمة بالمتفرجين أثناء عرض للألعاب خلال حفل تخرج في سان بطرسبرج بروسيا.



رصدت عدسات الكاميرات لحظة وقوع الحادثة التي أسقطت عشرات الاشخاص المتكدسين على سقف الشاحنة، بينما أصيبت امرأة واحدة فقط.



يذكر أن الحادثة بسبب عرض الألعاب النارية "Scarlet Sails"، وهو احتفال للشباب الذين يتخرجون من المدرسة ويعود تاريخه إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.



