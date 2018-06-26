اليوم قطع المياه عن مدينة بنها لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عزمها عن قطع المياه عن مدينة بنها اليوم الثلاثاءمنذ الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس لمدة 8 ساعات وذلك نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه والخزان العالي .



وطالب الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه إلا بعد الانتهاء من أعمال الغسيل والتطهير.



وأكدت الشركة حرصها على إجراء أعمال غسيل الشبكات بصفة مستمرة لتطهير المياه حفاظا عليها.

