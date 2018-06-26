ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم قطع المياه عن مدينة بنها لغسيل الشبكات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:01 ص
محطة مياه
محطة مياه
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عزمها عن قطع المياه عن مدينة بنها اليوم الثلاثاءمنذ الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس لمدة 8 ساعات وذلك نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه والخزان العالي .

وطالب الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه إلا بعد الانتهاء من أعمال الغسيل والتطهير.

وأكدت الشركة حرصها على إجراء أعمال غسيل الشبكات بصفة مستمرة لتطهير المياه حفاظا عليها.

ترشيحاتنا

هيكتور كوبر بعد هزيمة الفراعنة: جزء من كرة القدم

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو

هنيدي يؤازر محمد صلاح ويوجه له هذه الرسالة

إيرانيات يتابعن مباراة بلادهن أمام البرتغال بكأس العالم

كوبر: استراتيجيتي لم تكن فاشلة.. ولا أعرف مصيري مع منتخب مصر

70 دقيقة.. كريستيانو يهدر ركلة جزاء ويعطي الأمل لإيران.. فيديو

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

يافرحة ماتمت.. وفاة عروسة المنصورة بعد الفرح بساعتين

المستكاوي: مباراة السعودية ضد مصرغير طبيعية.. فيديو

شاهد.. ماذا حدث لركاب أتوبيس أصيب سائقه بستكة دماغية

أرقام مرعبة للداهية الإسباني إيسكو بعد هدف اليوم بمرمى المغرب

البرتغال تفلت من فخ الإطاحة بها على يد إيران وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة أوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟