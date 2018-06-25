رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لرضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، وهو يراهن الإعلامي إبراهيم فايق على الهواء، قبل كأس العالم، والذى أكد خلاله أن مصر ستكون "حصالة المجموعة في المونديال".



وبعد خسارة منتخب مصر اليوم أمام السعودية، وخروجها بشكل مهين، دون تحصيل أي نقطة، باتت توقعات رضا عبدالعال صحيحة، حيث أكد أن مصر ستخسر الثلاث مباريات بفضل أداء كوبر السيئ كمدير فني للمنتخب الوطني.



وغرد رضا عبدالعال بين شوطي لقاء مصر والسعودية اليوم قائلا: "السعودية هتكسب 1/2" وهو ما تحقق بالفعل.