ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

10 ملايين جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات خدمية بالوادي الجديد

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:47 م
وكيل وزارة الإسكان
وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة , المهندس أحمد حسين
منصورابوالعلمين
أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين جنيه، والتى تتضمن تنفيذ مشروعات صرف صحى متكامل بقرية الشيخ مرزوق والذى تضمن إنشاء خط الطرد المركزى بالقرية بتكلفة 512 ألف جنيه ومحطة الصرف الصحى بتكلفة 964 ألف جنيه وشبكة الانحدار بتكلفة 427 ألف جنيه ومحطة المعالجة بتكلفة 701 ألف جنيه.

وقال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة , المهندس أحمد حسين ، إن المشروعات التى يجرى تنفيذها أيضا تتضمن استكمال تنفيذ مشروع السوق الحضرى بمدينة بلاط بتكلفة 2 مليون و705 آلاف جنيه واستكمال تنفيذ مشروع مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه والذى تم الانتهاء منه بنسبة 70% وجار استكمال المشروع وتشغيله بالطاقة الشمسية.

ترشيحاتنا

تريزيجيه يهدر الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك السعودية

ليفربول يحتفل بمشاركة محمد صلاح مع المنتخب أمام السعودية

الفيفا عن الحضري: أكبر لاعب بالمونديال تصدى لضربة جزاء خرافية

وصول الأمير ويليام إلى إسرائيل.. صور

رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم

مرتضى يكشف سر بيع جبر وطارق حامد للأهرام بـ 5 ملايين دولار ..فيديو

ننشر الاتهامات الموجهة لرئيس ومعاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة

شاهد.. بكاء عمرو وردة بعد هزيمة المنتخب الوطني

سواريز يحتل الوصافة في قائمة هدافي أوروجواي في روسيا

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

مفاجأة.. نجل المرسي أبو العباس خنق زوجته أثناء الصلاة ثم شاهد مباراة المنتخب

محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

وزير الاتصالات: تسليم وتسلم ملفات الوزارة جرى في مناخ من الود .. صور

فيديو

جبر: طلب إيطاليا إقامة مخيمات في ليبيا يهدد بتقسيمها ..فيديو
رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم
جيلان جبر: ترامب متبجح سياسيا وعلينا الدفاع عن مصالحنا.. فيديو
شاهد... كيف تصرفت مراسلة بكأس العالم مع مشجع حاول تقبيلها
شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟