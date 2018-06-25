10 ملايين جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات خدمية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين جنيه، والتى تتضمن تنفيذ مشروعات صرف صحى متكامل بقرية الشيخ مرزوق والذى تضمن إنشاء خط الطرد المركزى بالقرية بتكلفة 512 ألف جنيه ومحطة الصرف الصحى بتكلفة 964 ألف جنيه وشبكة الانحدار بتكلفة 427 ألف جنيه ومحطة المعالجة بتكلفة 701 ألف جنيه.



وقال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة , المهندس أحمد حسين ، إن المشروعات التى يجرى تنفيذها أيضا تتضمن استكمال تنفيذ مشروع السوق الحضرى بمدينة بلاط بتكلفة 2 مليون و705 آلاف جنيه واستكمال تنفيذ مشروع مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه والذى تم الانتهاء منه بنسبة 70% وجار استكمال المشروع وتشغيله بالطاقة الشمسية.

