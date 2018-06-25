قيادي فلسطيني: كوشنر زار إسرائيل لتمرير صفقة القرن المشبوهة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبويوسف أن زيارة كبير مساعدي البيت الأبيض جاريد كوشنر لإسرائيل جاءت لتمرير "صفقة القرن المشبوهة" التي ترتكز على تصفية القضية الفلسطينية.



وقال أبويوسف - في تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "زيارة كوشنر إلى إسرائيل تهدف لتمرير صفقة القرن المشبوهة التي ترتكز لتصفية القضية الفلسطينية .. لذلك لا لقاءات مع موفدي الإدارة الأمريكية مع التأكيد على رفضنا لأي مساس بحقوق شعبنا الفلسطيني سواء فيما يتعلق بمدينة القدس أو قضية اللاجئين وحق العودة".



وأضاف :"الإدارة الأمريكية راهنت على ترسيخ حل إقليمي بعيد عن الجانب الفلسطيني لكن الموقف الأردني كان واضحا تماما إزاء ذلك ، والمواقف السعودية والإماراتية عبر الحديث عن دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".



واعتبر أبويوسف أن "صفقة القرن فشلت لاسيما أنها ابتعدت عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل زعزعة الأمن في المنطقة.



وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبوديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشماليها لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية ، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أي أسلحة ثقيلة بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.