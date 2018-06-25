ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قيادي فلسطيني: كوشنر زار إسرائيل لتمرير صفقة القرن المشبوهة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:21 م
جاريد
جاريد
أ.ش.أ
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبويوسف أن زيارة كبير مساعدي البيت الأبيض جاريد كوشنر لإسرائيل جاءت لتمرير "صفقة القرن المشبوهة" التي ترتكز على تصفية القضية الفلسطينية.

وقال أبويوسف - في تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "زيارة كوشنر إلى إسرائيل تهدف لتمرير صفقة القرن المشبوهة التي ترتكز لتصفية القضية الفلسطينية .. لذلك لا لقاءات مع موفدي الإدارة الأمريكية مع التأكيد على رفضنا لأي مساس بحقوق شعبنا الفلسطيني سواء فيما يتعلق بمدينة القدس أو قضية اللاجئين وحق العودة".

وأضاف :"الإدارة الأمريكية راهنت على ترسيخ حل إقليمي بعيد عن الجانب الفلسطيني لكن الموقف الأردني كان واضحا تماما إزاء ذلك ، والمواقف السعودية والإماراتية عبر الحديث عن دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر أبويوسف أن "صفقة القرن فشلت لاسيما أنها ابتعدت عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل زعزعة الأمن في المنطقة.

وترتكز "صفقة القرن" على مسألة قبول الفلسطينيين بأبوديس عاصمة لدولتهم بدلا من القدس الشرقية مقابل انسحاب إسرائيل من نحو 5 قرى وأحياء عربية شرقي القدس وشماليها لتصبح المدينة القديمة بين يدي الحكومة الإسرائيلية ، كما أن وادي الأردن سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة علاوة على أن الدولة الفلسطينية ستكون من دون جيش ومنزوعة السلاح ومن دون أي أسلحة ثقيلة بالإضافة إلى تشكيل خطة اقتصادية لإعادة إعمار قطاع غزة.

ترشيحاتنا

الأحد 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

تفاصيل وفاة عبد الرحيم محمد متأثرا بهزيمة مصر أمام السعودية ..فيديو

رقم سلبي جديد تحققه مصر عقب وداع كأس العالم

نشطاء تويتر يدشنون هاشتاج رضا_عبدالعال بعد هزائم منتخب مصر

برج خليفة يتزين بالعلم السعودي بعد الفوز على منتخب مصر

حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

عزمي مجاهد يروي اللحظات الأخيرة في حياة نجم الزمالك ..فيديو

أزمة قلبية لنجم الزمالك أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية

خالد بيومي يؤكد: الشعب يطالب برحيل كوبر واتحاد الكرة المصري

صحيفة بريطانية: طريقة احتفال صلاح عقب هدفه دليل على رغبته في الاعتزال

اعتقال الحارس الشخصي السابق لـ بن لادن في ألمانيا

صحيفة بريطانية تقدم نصيحة لـ محمد صلاح بعد الخروج من مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

قناطر أسيوط الجديدة في عيون التشكيليين.. 30 فنانا يوثقون المشروع فى لوحات.. وإنشاء متحف يحكي عظمة الإنجاز الكبير.. صور

إطلالات شبابية للملكة إليزابيث.. صور

فيديو

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002
حماية المستهلك: نسعى لمنع استغلال الإجراءات الاقتصادية لتحقيق مصالح شخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟