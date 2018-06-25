المفتي الأسبق ينصح الأغنياء: كونوا فقراء والدنيا في أيديكم

أوصى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، المسلمين في حالة امتلاك الدنيا والغني وكذلك حتى عند ضيق الرزق بالحرص على أن يكونوا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، قائلًا: «كن مفتقرًا إلى الله».



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفقير ليس بالضرورة من ليس في يده الدنيا، بل الفقير هو من افتقر إلى الله، سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول: «الفقير من افتقر إلى الناس» وهو كبر لا نعرفه، إنما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الفقراء إليه إن كنت مالكًا للدنيا في يدك فكن مفتقرًا إلى الله.



وتابع: وإن كانت الدنيا قد تفلت من يدك فافتقر إلى الله؛ فالمؤمن يفتقر إلى الله تعالى في حال غناه وحال عوَزه، مضيفًا: ثم هاجر إلى الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن همة المؤمن ويقول: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».



وأضاف أنه تكتب لك الهجرة ولو كانت شبرًا من الأرض كما ورد في الحديث الصحيح لو أنك قد ابتعدت عن الحرام خطوة كتبت لك هجرة إلى الله.

