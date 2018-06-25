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بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرتغال وايران مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة البرتغال وايران

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:41 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسن العمدة
يلتقى، بعد قليل، منتخب البرتغال مع ايران ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.


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معلومات عن مشاهدة مباراة البرتغال وايران مباشر اليوم البرتغال Vs إيران ، البطولة: كأس العالم 2018، القنوات الناقلة: بي ان ماكس 1,2، الملعب : موردافيا أرينا، المعلق : رؤوف خليف (بي إن ماكس 1) + ارؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + رؤوف خليف (بي إن 4K).

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موعد مباراة البرتغال وايران

تبث مباراة البرتغال وايران يوم الاثنين 25 يونيو في تمام 9:00 عصرا بتوقيت السعودية.

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