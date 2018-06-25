أحمد عبد الرحمن يكتب: شعور غريب

انا خايف ارجعلك تاني تروح تنساني وعني تغيب

احساسي ليه المرادي قلقني وخدني لشعور غريب

متقولي ايه في قلبك ليا .. ريحني ومتخفش عليا انا عايزك تحس بيا وتبقي مني تملي قريب

مش ممكن بعد طول غياب ارجعلك من غير عتاب دنا قلبي في من العذاب وانت مخليني عايش بيه

انا شايف في عيونك كلمه يلا بسرعه هتقولي ايه

لو عايز ترجع معي سهله مش محتاجه الخوف ده ليه

وان ناوي تبعد مش فارقه البعد حبيبي انا خت عليه

متقولي ايه في قلبك ليا ريحني ومتخفش عليا انا عايزك تحس بيا وتبقي مني تملي قريب





2_

أول م تشوفه عينيا ولا بعرف ايه اللي بيا وبتوه ع الدنيا ديا وبروح لجنته

شوفو رقتها حتي وهي بداري احساسها وصلني من غير ما تقول ولا تبين

عيني لمحتها من نظره لقتني مش داري

دي كفايه ضحكتها لما بشوفها بجنن

جمالها مش عادي الرقة طبيعيه حلوتها رباني حورية من الجنه

اه ياني اه ياني انا ايه اللي جرالي اه ياني اه ياني في حاجه حصلالي

اه يا قلبي حبتها وعشقت ضحكتها ف لحظه وف ثانيه زادت غلاوتها

اجي اكلمها أما تيجي قدامي يتوه مني الكلام وانسي انا عايز اقولها ايه

زي الملايكه منوره كل أيامي دا قمر في العالي نفسي ف يوم أوصل لي

اه ياني اه ياني انا ايه اللي جرالي اه ياني اه ياني في حاجه حصلالي.