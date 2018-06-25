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محافظات

الحزن يخيم على قرية صلاح بسبب الخسارة من السعودية ..صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:46 م
الحزن يخيم على قرية
الحزن يخيم على قرية نجريج بالغربية
أحمد على
سيطرت حالة من الحزن والغضب الشديدين اليوم على وجوه أهالي ومواطني قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بسبب الخسارة المفاجئة للمنتخب الوطني المصري أمام نظيره أمام السعودية .

وكانت الكافيهات والمقاهي ومركز شباب محمد صلاح قد شهدت إقبالا ضعيفا لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم روسيا 2018.

وكان المنتخبان المصري والسعودي خسرا في المباراتين السابقتين أمام منتخبى روسيا وأورجواي.
الحزن يخيم على قرية صلاح بسبب الخسارة من السعودية ..صور
الحزن يخيم على قرية صلاح بسبب الخسارة من السعودية ..صور
الحزن يخيم على قرية صلاح بسبب الخسارة من السعودية ..صور

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