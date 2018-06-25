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كأس العالم

الحضري بعد خسارة المنتخب: احنا أسفين يا مصريين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:35 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
أبدى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، حزنه الشديد بعد خسارة منتخب مصر أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى بكأس العالم.

وقال "الحضري"، "هكذا حال الكرة.. اللاعبون لم يقصروا طوال المباراة"، مشيرًا إلى أن هدفى السعودية تم إحرازهما فى الدقائق الاخيرة من كل شوط.

وأشار إلى أن لاعبى المنتخب لم يقصروا طوال المباراة وقدموا كل ما لديهم، متوجهًا للشعب المصرى بالاعتذار، قائلًا: "احنا أسفين".

وعن اللقب الذى حققه بأنه أكبر لاعب يشارك فى كأس العالم، قال: "الحمد لله على هذا اللقب وهذا يحسب للمنتخب بالكامل".

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