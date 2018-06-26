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مدير مرور القاهرة: 136 الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين..تدعيم إدارة مرور القاهرة بعدد 6 بيتش باجي و5 سيارات إغاثة جديدة.. حملات دورية للتوعية بآداب المرور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:00 ص
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
  • مدير مرور القاهرة: تركيب رادارات على الطرق الرئيسية بالقاهرة والسرعة المقررة 60 كيلومترا 
  • ضباط الادارة قاموا بحملات توعية على المواقف والطرق لمنع زيادة التعريفة بعد تحريك أسعار الوقود
  • قيام ضباط المرور بتوعية قائدي السيارات بآداب المرور وقواعده والحرص على الالتزام بها حرصًا على سلامتهم
  • التنبيه على قائدى المركبات بوضع حزام الأمان أثناء القيادة ووضع خوذة الرأس للدراجات النارية 

تواصل الإدارة العامة للمرور تحديث أجهزتها لتتواكب مع العصر الحديث وتسهيل سير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمحاور.

كان اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة أكد أنه تم تركيب رادارات على الطرق الرئيسية بالقاهرة وأن السرعة المقررة عليها هى 60 كيلومترا فى الساعة، ومن يخالف ذلك يتم تحرير مخالفة له، وذلك فى إطار الحرص على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأضاف متولى على هامش جولة لتوعية قائدى السيارات بآداب المرور، بأنه تم التعاقد على ونش عملاق حمولة 30 طنا وتم توريده بالإضافة الى توريد 16 ونش آخرين لرفع أى سيارات معطلة بالطرق والحد من الازدحام.

وأشار إلى أن ضباط الادارة فور صدور قرارات الاصلاح الاقتصادي وتحريك اسعار الوقود قاموا بحملات توعية على المواقف والطرق لمنع زيادة تعريفة غير المبررة، مؤكدا بانه تم تخصيص رقم 136 الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، ومضيفا بأن مكتبه مفتوح 24 ساعة لاستقبال المواطنين وإزالة العقبات.

كما أكد مدير الادارة العامة لمرور القاهرة، تزويد الإدارة بعدد 5 سيارات إغاثة و6 بيتش باجي جديدة لتدعيم الإدارة لرفع السيارات المتعطلة ومنع التكدسات وتخفيف الازدحام وتقديم المساعدات المواطنين.

والدفع بالبيتش باجي أثناء تعطل السيارات، بإشارة ميدان العباسية خلال لحظات، ما سهل تيسير حركة السيارات مع الدفع بعدد من الأوناش على الطرق.

كما يقوم ضباط المرور بتوعية قائدي السيارات بآداب المرور وقواعده والحرص على الالتزام بها حرصًا على سلامتهم، والحد من المشكلات المرورية.
وأضاف متولى لـ"صدى البلد" أن الهدف من تلك الحملات هو توعية المواطنين أثناء استخدامهم للطرق الرئيسية بالمدينة.

وأشار مدير المرور الى أنه يتم التنيه على قائدى المركبات بوضع حزام الامان اثناء القيادة وبالنسبة لقائدى الدراجات النارية يتم توعيتهم بوضع خوذة الرأس.

وأكد مدير مرور القاهرة أنه تم تركيب ردارات على الطرق الرئيسية بالقاهرة وان السرعة المقررة عليها هى ٦٠ كيلومتر فى الساعة .

جاء ذلك خلال الحملة التى شنتها إدارة مرور القاهرة على بعض ميادين العاصمة لتوعية المواطنين بآداب المرور.
مدير مرور القاهرة: 136 الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين..تدعيم إدارة مرور القاهرة بعدد 6 بيتش باجي و5 سيارات إغاثة جديدة.. حملات دورية للتوعية بآداب المرور
مدير مرور القاهرة: 136 الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين..تدعيم إدارة مرور القاهرة بعدد 6 بيتش باجي و5 سيارات إغاثة جديدة.. حملات دورية للتوعية بآداب المرور
مدير مرور القاهرة: 136 الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين..تدعيم إدارة مرور القاهرة بعدد 6 بيتش باجي و5 سيارات إغاثة جديدة.. حملات دورية للتوعية بآداب المرور
مدير مرور القاهرة: 136 الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين..تدعيم إدارة مرور القاهرة بعدد 6 بيتش باجي و5 سيارات إغاثة جديدة.. حملات دورية للتوعية بآداب المرور

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