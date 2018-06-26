افتتاح مبنى مديرية التربية والتعليم بالغربية.. غدا

يشارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية غدا الثلاثاء، فى حفل افتتاح مبنى مديرية التربية والتعليم، بشارع المدارس بمدينة طنطا.



كما يرافق المحافظ كل من الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والتربوية وأعضاء مجلس النواب.



من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن مبنى المديرية تطويره وأعمال التجديد تم تمويله من الخطة الاستثمارية على مستوى المبنى المكون من طابقين على الأكثر حسب قوله.

