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جبر: طلب إيطاليا إقامة مخيمات في ليبيا يهدد بتقسيمها ..فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:50 م
الكاتبة الصحفية جيلان
الكاتبة الصحفية جيلان جبر
إسلام الطوانسي
علقت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على عرض إيطاليا، إقامة مخيمات للاجئين على الأراضي الليبية، قائلةً: إن هذا الطلب كان متوقعًا لمعاناة إيطاليا من استقبال اللاجئين غير الشرعيين، وهذا ما رفضه وزير الداخلية الإيطالي، بأن تتحول ليبيا لمرتع للاجئين غير الشرعيين.

وأضافت "جيلان"، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إيطاليا تضغط بحكم أطماعها وطموحها في ليبيا، فإيطاليا لها تفكير جديد في التعامل مع ملف اللاجئين خاصة ما تتحمله من أعباء مادية واقتصادية.

وأشارت إلي أن الحكومة الإيطالية لها طموح تاريخي في ليبيا، ومطلبها نوع من التدخل، ولذلك تحاول أن تنشئ مستوطنات قد يكون هدفها المستقبلي تقسيم ليبيا وتقسيم النفوذ حول رعاية هؤلاء اللاجئين.

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