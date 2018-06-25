ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية للوافدين: تحصيل المعرفة سلاح مواجهة التطرف

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:40 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة
التقى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالأئمة الوافدين من مختلف دول العالم وأبرزها: نيجيريا، السنغال، تنزانيا، بوركينا فاسو، بنين، ماليزيا، الهند وسيريلانكا في ختام الدورة ال 116 للأئمة الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية.

وأكد الأمين العام، خلال اللقاء، أهمية التحصيل المعرفي باعتباره السلاح الأقوى لمواجهة تيارات العنف والتطرف التي تهدد السلم والأمن العالميين حاليا.

أضاف عفيفي أن هناك العديد من المفاهيم والمصطلحات تستوجب قيام الأئمة والدعاة بتصحيحها وبيان حقائق الإسلام بصورة واضحة والتأكيد على أهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية وضرورة التعايش السلمي المشترك بين جميع الناس سواء مسلمين أم غير مسلمين وتفعيل المشتركات الإنسانية بين الشعوب.

أوضح الأمين العام أن الأعداء في الداخل والخارج يستخدمون الاختلاف الديني و المذهبي فية تأجيج الصراع في مناطق مختلفة من العالم مما يتطلب حماية المجتمعات الإنسانية وبيان الرؤية الإسلامية للتعامل بين الشعوب.

ترشيحاتنا

70 دقيقة.. استحواذ سعودي .. وخطورة مصرية على مرمى الأخضر .. فيديووصور

عاجل.. شبان من غزة يدخلون إسرائيل ويستولون على عتاد عسكري

بعد أزمة محمد صلاح ..15 معلومة عن رمضان قديروف

صدق أو لا تصدق.. الحضري أكبر سنا من 3 مدربين بمونديال روسيا

الحضري يتصدى لركلة جزاء وينقذ مصر من هدف مؤكد للسعودية .. فيديو

قرار عاجل من كوبر بشأن تشكيل المنتخب المصري أمام السعودية

رقم سلبي جديد تحققه مصر عقب وداع كأس العالم

ميدو: الحضري صد أصعب ضربة جزاء شوفتها في حياتي

علي جمعة: مشهد حفيد النبي وراء تسمية منطقة زينهم بهذا الاسم

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر

الحضري بعد خسارة المنتخب: احنا أسفين يا مصريين

تريزيجيه يهدر الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

وزير الاتصالات: تسليم وتسلم ملفات الوزارة جرى في مناخ من الود .. صور

فيديو

جبر: طلب إيطاليا إقامة مخيمات في ليبيا يهدد بتقسيمها ..فيديو
رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم
جيلان جبر: ترامب متبجح سياسيا وعلينا الدفاع عن مصالحنا.. فيديو
شاهد... كيف تصرفت مراسلة بكأس العالم مع مشجع حاول تقبيلها
شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟